Com Kiev debaixo de fogo russo, quem está neste momento na capital ucraniana passa cada vez mais dificuldades. É o caso de Pedrinho, antigo jogador do Benfica que representa agora o Shakhtar Donetsk. Num vídeo partilhado nas redes sociais, o avançado brasileiro disse que os alimentos começam a escassear no hotel onde se encontra e pede ajuda.