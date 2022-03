A carregar o vídeo ...

Pedrinho já chegou ao Brasil e contou à imprensa do país as dificuldades por que passou nos últimos dias para sair de Kiev com os restantes jogadores do Shakhtar Donetsk e as respetivas famílias. O ex-futebolista do Benfica, pai de uma menina de 4 meses, admitiu ter tido medo pelas crianças. (Vídeo ESPN Brasil)