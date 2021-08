Pedrinho finta três e marca golaço: ex-Benfica em grande no Shakhtar Donetsk

.@ChampionsLeague | Monaco 0 x 1 Shakhtar



Passou pelo Benfica sem deixar marca, mas Pedrinho parece apostado em afirmar-se no Shakhtar Donetsk. Esta noite, na 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Champions, o brasileiro já adiantou o conjunto ucraniano diante do Monaco, com um golo de grande valia individual.