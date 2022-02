A carregar o vídeo ...

Pedrinho, antigo jogador do Benfica e atualmente ao serviço do Shakhtar Donetsk, é um dos brasileiros retidos na Ucrânia na sequência da invasão russa. Em vídeo divulgado pelo 'Globoesporte', o médio pediu ajuda ao governo do Brasil e destacou o "clima de medo" que se vive no país. (Vídeo: Globoesporte)