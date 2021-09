Pedro Augusto lamentou a derrota () frente ao Sporting de Braga, em jogo da sexta jornada da Liga Bwin. "Já é a segunda vez que saímos com este gosto amargo do quase", atirou o jogador do Tondela, num encontro em que os golos só foram apontados para lá do minuto 81. [Vídeo: VSports]