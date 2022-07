A carregar o vídeo ...

Dizer que quem desce de divisão é o principal candidato a subir é um lugar comum no futebol, mas Pedro Augusto, médio do Tondela, não vê as coisas dessa forma. O médio relativiza os favoritismos e diz que estes, a existirem, só se provam com trabalho. Quanto à despromoção, faz parte do passado.