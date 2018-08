Pedro Caixinha foi insultado e respondeu... assim

O Cruz Azul, orientado por Pedro Caixinha, venceu por 1-0 o Tigres e assumiu a liderança partilhada com o Pumas e o Monterrey, do campeonato mexicano. Quando o treinador português falava aos jornalistas, aconteceu algo insólito... Enquanto saía do Azteca, o guarda-redes Nahuel Guzman (Tigres) insultou Caixinha, chamando-o de "tonto", mas o técnico respondeu com muita calma :"Então Nahuel, tudo bem? Um abraço".