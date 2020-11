A carregar o vídeo ...

Como manda a 'tradição', o momento das pesagens prévias ao combate entre Pedro Carvalho e Patrício Pitbull, do Bellator 252, ficou marcada por alguma tensão, com uma troca de palavras mais acalorada entre o português e o brasileiro. Pedro Carvalho, refira-se, surgiu no palco com uma máscara do V. Guimarães, o clube da sua cidade natal.