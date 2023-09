A carregar o vídeo ...

A Elite Cup começa dia 15 de setembro, em Tomar, com as oito melhores equipas da última fase regular do campeonato a disputarem o primeiro troféu oficial da temporada, num torneio com o carimbo de Record. Pedro Henriques, capitão do Benfica, fala de duas semanas importantes para os encarnados, devido à possibilidade de vencerem dois troféus: Elite Cup e Supertaça.