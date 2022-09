A carregar o vídeo ...

O lateral Pedro Malheiro, eleito pelos adeptos axadrezados como o melhor jogador do mês de setembro, reconhece qualidade de João Pedro Sousa, ex-técnico do Boavista e atual responsável do Famalicão, o próximo adversário das panteras, mas vinca a determinação do balneário em dar sequência ao triunfo averbado frente ao Sporting, na última jornada da Liga Bwin.