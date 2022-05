A carregar o vídeo ...

O lateral Pedro Malheiro apadrinhou a entrega do novo autocarro que estará a disposição das camadas jovens do Boavista na companhia de Fran, João Gonçalves, Tiago Morais e Luís Santos, os outros rostos oriundos da formação axadrezada que também fazem parte do plantel profissional do Bessa.