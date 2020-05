Pedro Martins elogia potencial do futebol brasileiro

A carregar o vídeo ...

"O futebol brasileiro é apaixonante. Tem grandes adeptos e cria talentos atrás de talentos, de maneira única no mundo. Claro que o Brasileirão é muito atrativo", afirmou Pedro Martins em entrevista à Fox Sports Brasil : "Até há 10/15 anos o mercado brasileiro era muito atrativo para Portugal, que ia buscar jogadores e potenciá-los para outros patamares. Recentemente, o mercado inflacionou e praticam-se preços proibitivos, então temos de estar atentos mais às segundas divisões. Eu estou muito atento e, por exemplo, fui buscar o Derley ao Madureira, da Série C, que depois de jogar comigo no Marítimo foi vendido ao Benfica", recordou o treinador, atualmente líder da Superliga grega ao serviço do Olympiacos.