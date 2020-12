Pedro Martins: «Se estão no FC Porto é porque são jogadores de qualidade»

A carregar o vídeo ...

O FC Porto já está apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e, por isso, Pedro Martins foi questionado se espera um onze diferente dos dragões no jogo desta quarta-feira. O treinador do Olympiacos admite que a preparação do jogo está condicionada por essas dúvidas, mas lembra que todo o plantel dos portistas tem qualidade.