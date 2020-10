A carregar o vídeo ...

Pedro Neto garantiu, este domingo, a vitória (1-0) do Wolverhampton na receção ao Fulham, de Ivan Cavaleiro, e estreou-se a marcar no estádio Molineux. No final da partida, o extremo português não escondeu a satisfação, mas lamentou a ausência de adeptos no recinto. [Vídeo: Football Daily]