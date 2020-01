Pedro Neto voltou a ser 'tramado' pelo VAR: mais um golo anulado ao português do Wolves

A carregar o vídeo ...

Pedro Neto arrisca-se a ser um dos mais fortes candidatos ao prémio de 'jogador mais azarado da época', pelo menos no que ao VAR diz respeito. É que, pela segunda vez no curto espaço de um mês, depois de também ter enfrentado igual situação em Anfield , o jovem do Wolverhampton viu novemente o VAR retirar-lhe um golo, agora por mão na bola de Raúl Jiménez. E o mais incrível de tudo é que Neto parece andar a colecionar golos anulados em palcos míticos...