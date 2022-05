A carregar o vídeo ...

Não há como virar as costas ao Record Challenge Park! As portas do Parque de Jogos 1.º de Maio já abriram e são muitas as famílias que vão colorindo esta verdadeira festa do desporto. Pedro Roque, diretor-desportivo do Comité Olímpico de Portugal, está no recinto e só reserva elogios para a iniciativa.