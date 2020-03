Pedro Scooby obrigado a esclarecimento após polémica com coronavírus: «A fome mata mais...»

A carregar o vídeo ...

O surfista Pedro Scooby viu-se obrigado a um esclarecimento depois de ter publicado uma fotografia com uma máscara, afirmando que o coronavírus não o iria o parar. Após muitas críticas o surfista veio explicar a sua indignação, mas sublinhou que é necessário ter em conta as medidas de precaução impostas pelas autoridades. "Para começar, acho que um dos motivos das pessoas se preocuparem tanto com isso, é porque está atacando os ricos, também. Está atingindo todas as classes. A fome mata mais do que o Coronavírus e nunca vi ninguém fazendo toda essa movimentação mundial por causa da fome. A guerra do tráfico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mata mais do que a guerra da Síria e eu nunca vi essa mobilização brasileira e nem mundial por causa disso", referiu o surfista brasileiro.