Gyökeres é uma das figuras do Sporting esta época e, por isso, uma ameaça para o Estrela da Amadora na 10.ª jornada. Kialonda Gaspar, defesa dos tricolores, promete ter vários duelos com o sueco e, aparentemente, está mais do que preparado. Quem o diz é Pedro Soares Gonçalves, selecionador de Angola.