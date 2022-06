Pegou-se com segurança sem saber que era antigo campeão de boxe: o resultado foi... este

A carregar o vídeo ...

Antigo campeão mundial de boxe, numa carreira na qual defrontou lutadores como Mike Tyson ou Vitali Klitschko (perdeu com ambos), o britânico Julius Francis é agora segurança no BOXPARK Wembley, espaço no qual esta terça-feira protagonizou um momento que se tornou viral. A exercer as suas funções, Francis observava à distância a discussão que acontecia, até que a situação chegou ao confronto físico. Sem nunca se envolver diretamente na cena, o antigo lutador viu à distância um primeiro murro a ser dado, antes do agressor se voltar para si. Ali, provocado, Francis desferiu um golpe que deixou o outro homem... KO.