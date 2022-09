Pela primeira vez em mais de 70 anos, Wembley ouviu 'God save the king'

A carregar o vídeo ...

Antes do Inglaterra-Alemanha, soou o hino do Reino Unido que, pela primeira vez em mais de 70 anos, contou com uma diferença. Mais concretamente no fim, deixando de ser 'God save the Queen' e passando a ser 'God save the King', em virtude da morte de Isabel II, que reinou durante sete décadas, e subida ao trono do filho Carlos, o novo rei. Foi também realizado um minuto de silêncio em memória da antiga monarca britânica. [Vídeo: Twitter Thomas Nowag]