Pelas ruas de Lisboa: assim foi o primeiro treino para a São Silvestre El Corte Inglés

O primeiro treino de preparação para a São Silvestre El Corte Inglés realizou-se pelas ruas de Lisboa no passado sábado. Os participantes foram divididos em três grupos, consoante o ritmo a que se sentiam mais confortáveis, e correram cerca de 45 minutos. No final do treino, seis foram escolhidos em sorteio e tiveram direito a prémios: três cartões presente El Corte Inglés de 150, 100 e 75 euros e ainda três inscrições para a prova. Dia 12 e 19 de novembro há novos treinos (e prémios), também pelas 10 horas, com o ponto de encontro marcado para o El Corte Inglés, em Lisboa, na entrada principal, na Rua Marquês da Fronteira (junto ao ecrã). A participação é gratuita.