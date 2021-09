Pelé recupera com boa disposição: «A pedalar assim, em breve volto para Santos, não acham?»

A carregar o vídeo ...

Pelé publicou um vídeo no Instagram onde mostrou mais um passo da sua recuperação após ter sido sujeito a uma cirurgia para remoção de um tumor no cólon . A lenda do futebol mundial surgiu a realizar exercício numa bicicleta ergométrica e mostrou boa disposição. "Amigos, envio este vídeo que a minha esposa fez hoje, para partilhar com vocês a minha alegria. Estou rodeado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. A pedalar assim, em breve volto para Santos, não acham?", escreveu Pelé. [Vídeo: Instagram]