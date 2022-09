A carregar o vídeo ...

Pelo menos 10 carros foram vandalizados nas imediações do Estádio Municipal de Braga no sábado, dia do dérbi minhoto Sp. Braga-V. Guimarães (1-0) . Ao que o 'Correio da Manhã' conseguiu apurar junto da PSP de Braga, não foram, para já, apresentadas queixas. A denúncia foi feita pela Associação Vitória Sempre.