«Pelota o plomo»: Claque do Lech Poznan inspira-se em Pablo Escobar para deixar tarja polémica

A carregar o vídeo ...

A claque do Lech Poznan foi protagonista este fim de semana de um momento polémico no campeonato polaco, quando antes do jogo com o Légia Varsóvia, decisivo para a corrida pelo segundo posto final, apresentou uma tarja na qual se podia ler a frase 'Pelota o plomo'. Uma expressão adaptada da conhecida frase do narcotraficante Pablo Escobar ('plata o plomo', em português "dinheiro ou chumbo"), que foi entendida no país como uma ameaça aos jogadores. Ora, a verdade é que a tarja parece ter motivado os futebolistas, que perante o líder (e praticamente certo) campeão, venceu por 2-1.