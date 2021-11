Steven Vitória evitou a derrota do Moreirense na receção ao Gil Vicente com um golo soberbo, no último lance do jogo, que será certamente um dos melhores da jornada 12 da Liga Bwin. O central e capitão dos cónegos, que tem o hábito de marcar penáltis, aproveitou desta vez um livre direto à entrada da área gilista e fez o 2-2 final. [Vídeo: VSports]