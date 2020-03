Penálti para as nuvens e adeus à Taça: a prova de que Mascherano e os golos não combinam

A carregar o vídeo ...

Ao longo da sua carreira, em mais de 600 jogos, Javier Mascherano marcou apenas seis golos e talvez por isso tenha sido bem arriscado que o Estudiantes lhe tenha dado esta madrugada a responsabilidade de assumir posição decisiva no desempate por penáltis diante do Laferrere, da Primera C argentina (quarta divisão), em jogo da Taça. Gabriel Milito não duvidou e acabou por sair 'queimado', já que o antigo médio do Barcelona atirou a sua cobrança para as nuvens, ditou o adeus à prova e, por consequência, motivou a demissão do técnico...