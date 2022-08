Penálti para o FC Porto e golo de Uribe: Porro fez de Adán com grande defesa e acabou expulso

O Sporting ficou reduzido a 10 elementos no clássico com o FC Porto, após Pedro Porro cortar com o braço, em cima da linha, um disparo que tinha selo de golo de Galeno. O espanhol fez de Adán, assumiu o papel de guarda-redes, e Nuno Almeida não teve outro remédio além de mostrar o vermelho. Uribe converteu para o 2-0.