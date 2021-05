Pep Guardiola e a final da Champions no Porto: «Infelizmente, a UEFA decidiu assim...»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola reagiu esta quinta-feira à mudança da final da Liga dos Campeões de Istambul (Turquia) para a cidade do Porto.



"Não tenho nada a acrescentar, a UEFA decidiu assim. Porto, Turquia... eu gostava de voltar a Istambul porque desde que deixei a minha carreira de jogador, no Barcelona, que nunca mais tive a oportunidade de voltar lá nem mesmo numa eliminatória da Liga dos Campeões. Gostava de ir lá pelo Gündogan. Mas, Infelizmente, a UEFA decidiu que será no Porto e assim será", atirou o técnico catalão.