Jack Grealish, a contratação mais cara de sempre do Manchester City, estreou-se este sábado a marcar pelos citizens na goleada por 5-0 frente ao Norwich, na segunda jornada da Premier League. Pep Guardiola comentou o momento do reforço, esperando que este seja apenas "o primeiro de muitos" golos do ex-Aston Villa. [Vídeo: Football Daily]