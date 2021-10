Pep Guardiola: «Klopp fez de mim um treinador melhor»

Pep Guardiola revelou, na antevisão ao Liverpool-Manchester City de domingo, que a rivalidade com Jürgen Klopp o tornou num treinador melhor. "As equipas dele ajudaram-me a ser um melhor treinador. Colocou-me num outro nível na forma de pensar e de provar a mim mesmo o que consigo fazer como treinador. Essa é a razão pela qual continuo a fazer isto. Há muitos treinadores, e o Jürgen é um deles, que te desafiam a dar um passo à frente. Enfrentámo-nos muitas vezes. Algumas ganhamos, outras perdemos, mas todos os jogos são bons, porque ambas as equipas têm a mesma ideia: vão para marcar golos", frisou.