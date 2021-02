A carregar o vídeo ...

Pepê, extremo brasileiro que atua pelo Grémio e que irá reforçar o FC Porto na próxima temporada, foi a grande figura do empate (3-3) diante do Santos, na noite desta quarta-feira, em jogo da 34.ª jornada do Brasileirão. Veja o golo do craque brasileiro, que atirou para o 3-1 no marcador. O Grémio viria a sofrer dois golos de seguida.