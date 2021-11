Pêpê Rapazote levou o hino do FC Porto até... à Colômbia: «Viva o FC Porto, c...»

A carregar o vídeo ...

Não faltou apoio ao FC Porto (em várias partes do Mundo!) na visita dos dragões a Milão, no jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões (1-1) . Pêpê Rapazote, ator português, está na Colômbia a filmar uma nova série para a Netflix, e usou algumas camisolas dos dragões enviadas pelo clube para 'vestir' a rigor alguns adeptos colombianos que, ao mesmo tempo, vibravam com o hino dos azuis e brancos. "Um obrigado muito especial ao marketing do FC Porto. Fica a minha garantia de que o FC Porto é uma instituição com pleno reconhecimento e admiração na Colômbia. Não é por acaso. Todos estes "hinchas" têm uma qualquer história apaixonada acerca dos atuais ou anteriores jogadores colombianos do nosso clube", escreveu Pêpê Rapazote nas redes sociais. (Vídeo: Instagram/Pêpê Rapazote)