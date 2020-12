Pequeno avião faz aterragem de emergência em plena autoestrada nos EUA

A carregar o vídeo ...

Na noite de quarta-feira, um avião de pequeno porte realizou uma aterragem de emergência em plena autoestrada no estado norte-americano do Minnesota. O piloto, que demonstrou grande frieza e habilidade, tentou a todo o custo evitar um acidente, mas a aeronave acabou por embater num carro carro que circulava naquela via. Felizmente os dois ocupantes da viatura acabaram por escapar sem qualquer ferimento. [Vídeo Youtube]