Pequenos fãs do Real Madrid gritam por Raúl... sem saber quem é: «Achavam que tinha antenas?»

A carregar o vídeo ...

Raúl, icónico avançado e número 7 do Real Madrid, ocupa agora o posto de treinador da equipa B dos merengues. Antes do início de um encontro da sua equipa, um grupo de crianças fã do conjunto blanco gritava pelo nome do técnico... apesar de não saberem quem era o treinador! Quando questionaram Raúl sobre se ele era ou não o icónico avançado, a resposta do espanhol não tardou... [Créditos: Twitter/AStv]