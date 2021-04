Pergunta de 1 milhão em Espanha: o que disse Laporta a Messi para o argentino reagir assim?

A carregar o vídeo ...

O Barcelona divulgou este domingo um vídeo com as imagens da festa no balneário após a conquista da Taça do Rei (vitória frente ao Ath. Bilbao, por 4-0). O presidente dos catalães, Joan Laporta, cumprimentou os jogadores um a um e deu um especial abraço a Messi com uma mensagem (impercetível....) que deixou o argentino a sorrir. Em Espanha questiona-se que palavras terão sido aquelas, numa altura de festa mas quando se corre a passos rápidos para o fim do contrato de Messi com os catalães... [Vídeo Twitter Barcelona]