Pergunta em espanhol e resposta em... inglês: Suárez trocou as voltas ao jornalista na 'flash'

A cumprir o primeiro jogo oficial pelo Inter Miami na MLS 2024, Luis Suárez conseguiu dar o seu contributo à equipa com uma assistência para o golo que fechou as contas do triunfo (2-0) sobre o Real Salt Lake. Contudo, depois de dar espetáculo no relvado, o avançado uruguaio foi também destaque na 'flash-interview' no final do encontro, trocando as voltas ao jornalista ao responder... em inglês a uma pergunta que lhe foi colocada em espanhol.



As declarações de Luis Suárez na íntegra:



"Estou muito feliz. Somos muito amigos dentro e fora de campo, então tentamos ajudar a equipa da melhor forma possível. Queremos desfrutar um pouco da vida e ajudar o Inter Miami a conquistar títulos este ano. Não há melhor ambição e vontade do que vir para uma equipa que conquistou o seu primeiro título o ano passado [Leagues Cup da CONCACAF] e tentar conseguir vencer a MLS, um título que o clube ainda não conseguiu e esse é o desejo e o desafio que, tanto eu como a equipa, temos para este ano. A conquista da MLS seria muito importante para nós. MLS? Eu já conhecia um pouco do campeonato. Sabemos que todas as equipas vão querer derrotar-nos e apresentar-se na máxima força contra nós, até porque somos uma das equipas que está na luta pelo título. Esse é o nosso objetivo e a nossa ambição e eu vou tentar ajudar a equipa", disse.