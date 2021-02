Perguntaram 7 vezes a Haaland sobre o Real Madrid e esta foi a sua reação

A carregar o vídeo ...

Erling Haaland é a grande figura do Borussia Dortmund e acabou por ser natural o tratamento de estrela que recebeu esta terça-feira, na véspera do duelo com o Sevilha, da Liga dos Campeões. Ainda assim, a verdade é que a imprensa espanhola quis saber especialmente sobre a possibilidade do norueguês rumar ao Real Madrid, fazendo-lhe de forma recorrente a mesma pergunta. Haaland aguentou, atendeu aos pedidos e antes de recolher ao hotel... fez isto.