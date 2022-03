A carregar o vídeo ...

João Félix brilhou com um 'bis' na vitória () do Atlético Madrid sobre o Betis. Em declarações na flash-interview para o canal inglês da La Liga TV, questionaram ao avançado português se esta noite tinha realizado a sua melhor exibição desde que se transferiu para os colchoneros. Eis a resposta do ponta-de-lança. [: La Liga TV]