Perguntaram a Jorge Jesus se Arda Güler pode chegar ao nível de Rafael Leão: «Está a brincar ou a falar a sério?»

A carregar o vídeo ...

Arda Güler tem dado cartas no Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus. Na conferência de imprensa após a vitória da formação de Istambul, o técnico português foi instado a comentar se o jovem turco pode chegar ao nível de Rafael Leão, seu antigo jogador no Sporting, que agora brilha no AC Milan. "Está a brincar ou está a falar a sério?", interrogou JJ, não acreditando na pergunta que tinha ouvido. "Se calhar vai ter de mudar de campeonato... É difícil jogar a Liga dos Campeões na Turquia", frisou o treinador luso.