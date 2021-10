A carregar o vídeo ...

Otávio tem sido um dos assuntos mais falados nos últimos dias por causa do valor relatado no Relatório e Contas dos dragões. Sexta-feira, no final do jogo com o Sintrense ( triunfo por 5-0 ), Sérgio Conceição voltou a ser questionado pela CMTV sobre os contornos da renovação do contrato do jogador.