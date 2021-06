Perisic fez história pela Croácia com este golo à República Checa

Ivan Perisic apontou o golo que ditou o empate ( 1-1 ) no Croácia-República Checa, em Glasgow, da 2.ª jornada do Grupo D do Euro'2020. A abrir a 2.ª parte, o extremo, de 32 anos, rematou forte e colocado e entrou para a história do futebol croata, tornando-se no primeiro jogador daquele país a marcar consecutivamente em quatro fases finais de grandes competições: Mundial'2014, Euro'2016, Mundial'2018 e Euro'2020. [Vídeo: VSports]