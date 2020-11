Pertence ao Tondela e foi castigado por festejar golo com... a mão nos genitais

A carregar o vídeo ...

O avançado Rubilio Castillo, que está emprestado pelo Tondela ao Motagua até 31 de dezembro próximo, foi punido pela comissão nacional de disciplina das Honduras com dois jogos de castigo porque celebrou o golo apontado frente ao Olimpia com as mãos nos genitais. Gesto de provocação que, no momento, foi penalizado com um cartão amarelo, mas que acabou por ser doutrinado com mais firmeza pelo organismo disciplinar daquele país da América Central. Recorde-se que em abril, em pleno período de confinamento por causa da pandemia da Covid-19, Rubilio Castillo passou uma noite na esquadra da polícia devido a um alegado ato de violência doméstica.