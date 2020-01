A carregar o vídeo ...

O Brasil venceu o Peru, por 1-0 , na estreia do torneio pré-olímpico. O Pure chegou a assustar a formação brasileira, mas Bruno Guimarães, médio que está a negociar com o Benfica, comandou com determinação os orientados de André Jardine . Veja os melhores momentos do jogo.