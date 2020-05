A carregar o vídeo ...

Kai Havertz, jovem médio de 20 anos do Bayer Leverkusen, marcou dois dos quatro golos da equipa na goleada (1-4) imposta na segunda-feira, na deslocação ao terreno do Werder Bremen, em jogo da 26.ª jornada da Bundesliga. Questionado sobre a qualidade do internacional alemão, Peter Bosz, treinador da equipa, disse que o mesmo é capaz de "fazer muito melhor". [Vídeo: Omnisport]