Peter Bosz procura fazer "algo especial" no encontro diante do Bayern Munique

Peter Bosz, treinador do Bayer Leverkusen, apontou esta sexta-feira, na antevisão ao encontro com o Bayern Munique (sábado, 14h30), que tem como objetivo vencer os bávaros e assegurar, o quanto antes, um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada, aquele que é o principal objetivo do clube. Recorde-se que nos últimos dois duelos entre as duas equipas, o Bayer Leverkusen saiu sempre por cima. [Vídeo: Omnisport]