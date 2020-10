A carregar o vídeo ...

Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo. Este deverá ser o quarteto defensivo do Benfica no jogo de segunda-feira com o Belenenses SAD. Ou seja, apenas o lateral transita da época passada. Petit admite que este pormenor explica alguma inconsistência defensiva e aponta alguns aspetos que poderá explorar. Declarações do treinador no programa 'Hora Record' deste sábado.