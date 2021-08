A carregar o vídeo ...

Petit, treinador do Belenenses SAD, foi o mais recente convidado do "Frente a Frente" da Betway, uma conversa informal com Miguel Costa. Convidado a escolher o maior "biqueiro" que deu como jogador, Petit recordou uma picardia com Wender num jogo entre Benfica e Sp. Braga. [Vídeo:Betway].