Apenas 18 meses depois de se ter reformado, Petr Cech regressou aos relvados. O guarda-redes checo, de 38 anos, voltou à baliza do Chelsea, mas na equipa de reservas, e em apenas três minutos sofreu um golo, num jogo com o Tottenham. A título de curiosidade, o autor do golo, Jubril Okedina, tem menos 18 anos do que o guardião checo... (Vídeo Twitter)