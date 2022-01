Phil Jones abandonou o relvado de Old Trafford em lágrimas

A carregar o vídeo ...

O resultado do Manchester United-Wolverhampton não foi o desejado, mas Phil Jones voltou a ter motivos para sorrir (neste caso para chorar). O experiente defesa-central assumiu a titularidade nos red devils no último encontro da Premier League e não conseguiu conter a emoção ao abandonar o relvado de Old Trafford após o apito final. Saiu sob lágrimas, agarrou o emblema e apontou para as bancadas. [Vídeo: Manchester United]