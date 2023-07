Pierre Gasly comanda emotiva corrida de homenagem a Anthoine Hubert em Spa-Francorchamps

A carregar o vídeo ...

O regresso a Spa-Francorchamps é sempre emotivo para o paddock da Fórmula 1, em especial para Pierre Gasly, por conta da sua forte ligação a Anthoine Hubert, piloto que em 2019 perdeu a vida num acidente fatal na corrida de Fórmula 2. Este ano não foi diferente e, de forma a assinalar a memória do malogrado piloto, o francês da Alpine decidiu organizar uma corrida de homenagem à volta do traçado belga. Apesar das condições atmosféricas adversas, com muita chuva, elementos das várias equipas dos mais diversos campeonatos não faltaram à chamada e marcaram presença num evento intitulado de 'Run for Anthoine'.